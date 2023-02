L’Ukraine utilise plus de munitions que l’OTAN n’en produit, avertit Jens Stoltenberg

Le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg a affirmé ce lundi, que l’Ukraine utilise plus de munitions que l’alliance n’en produit.

Les forces ukrainiennes consomment des munitions à un rythme « beaucoup plus élevé » que leur vitesse de production par les pays membres de l’OTAN, a averti lundi le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse. « Cela met nos industries de défense sous pression », a-t-il ajouté. « Oui, nous avons un problème ; oui, c’est un défi », a-t-il reconnu, à la veille d’une réunion des ministres de la défense des pays de l’OTAN.

M. Stoltenberg a également souligné que l’Alliance atlantique avait commencé à agir, évoquant à la fois l’augmentation des capacités à court terme, avec le travail le week-end par exemple, mais aussi des investissements dans les capacités de production à moyen terme, rapporte Le Monde.

Jeudi 9 février, lors du Conseil européen à Bruxelles, Kaja Kallas, la première ministre estonienne, a fait une proposition à ses pairs : que l’Europe achète en commun des pièces d’artillerie pour les transférer directement en Ukraine.

« Un peu comme nous avons su le faire pour les vaccins pendant la pandémie de Covid-19. La Commission a réuni les demandes, les fonds des Etats, et a passé les commandes, a confié Mme Kallas à quelques journalistes européens, dont ceux du Monde. Cela a fonctionné, donc pourquoi ne pas le faire pour les armes ? Cela donnerait de la visibilité aux industriels. ».

Pour contrer l’offensive russe qui ne cesse de s’intensifier depuis près d’un an, l’Ukraine ne s’en lasse de crier au secours, demandant plus d’armes et de soutien notamment à l’Union Européenne. A ce jour, des aides financières et des équipements militaires ont été livrées à l’Ukraine surtout de la part des Etats-Unis et de l’Europe. Plusieurs autres aides notamment militaires sont attendues alors que la Russie et la Chine appellent à une fin des aides militaires à Kiev.