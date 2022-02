L’Ukraine rompt ses relations diplomatiques avec la Russie, l’impasse se creuse

Alors que la puissante armée russe a lancé une opération spéciale dans le Donbass et a pénétré le territoire considéré comme ukrainien, sur ordre du président Vladimir Poutine, Kiev a annoncé jeudi, la rupture de ses relations diplomatiques avec Moscou.

C’est fini, l’Ukraine ne veut plus rein avoir avec la Russie? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé dans une adresse à la nation la rupture des relations diplomatiques entre Kiev et Moscou. Il a également appelé la population à rester unie et à prendre les armes pour se joindre aux forces armées pour combattre « l’ennemie », soulignant que celui-ci « a subi de graves pertes et cela va s’aggraver ».

Zelensky a déclaré que son gouvernement « distribuait déjà des armes » à tous ceux qui voulaient défendre la souveraineté de l’Ukraine. Il a appelé toutes les personnes valides à se présenter au travail dans les centres de mobilisation. Il a souligné que dans ces circonstances, « il n’y a pas d’opposants parmi nous » et a proposé de lever les sanctions personnelles que son gouvernement a imposées à certains opposants politiques, à condition qu’ils soient prêts « à défendre notre nation par les armes ».

Il a appelé le peuple russe à s’opposer à ce qui se passait en Ukraine par des manifestations de masse. Zelensky est brièvement passé à la langue russe à ce stade de son discours. La Russie a lancé tôt jeudi matin, une « opération spéciale » dans le Donbass en territoire de l’Ukraine et plusieurs pays ont qualifié cette offensive d’invasion. Pour Poutine, il s’agit de répondre à l’appel à l’aide de deux Etats, le Lougansk et Donetsk, nouvellement reconnus indépendants par Moscou.