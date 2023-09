L’Ukraine demande des « réparations » à la Russie devant la Cour internationale de Justice

- Publicité-

L’Ukraine a réclamé des « réparations » à la Russie devant la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye, alléguant que Moscou avait lancé une « guerre impérialiste » visant à effacer l’Ukraine de la carte et à violer le droit international.

Cette demande de réparations fait suite à une procédure initiée par l’Ukraine devant la CIJ, dans laquelle elle accuse la Russie d’avoir injustement utilisé des allégations de génocide pour justifier son invasion en Ukraine en 2022. L’Ukraine affirme que la Russie a violé plusieurs conventions internationales en menant une guerre d’agression.

Lors de sa réponse devant la CIJ, l’Ukraine a soutenu que la Russie avait cherché à « annexer » des parties de son territoire, y compris la Crimée, et avait soutenu les séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Elle a également affirmé que la Russie avait ciblé des civils et des infrastructures critiques, causant des pertes humaines et matérielles considérables.

- Publicité-

La Russie, de son côté, a nié ces accusations et a fait valoir que son intervention en Ukraine était destinée à protéger les Russes ethniques et que l’Ukraine avait exagéré la situation pour justifier une « invasion » de la Russie.

Cette affaire devant la CIJ met en évidence les tensions persistantes entre l’Ukraine et la Russie, et elle survient dans un contexte de conflits prolongés dans l’est de l’Ukraine, notamment dans les régions de Donetsk et de Lougansk. La décision finale de la CIJ aura des implications importantes pour les relations entre les deux pays et pour la stabilité de la région.