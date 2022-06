Luka Modric déclare sa flamme au Real Madrid

Après la prolongation de son contrat avec le Real Madrid ce mercredi, Luka Modric a accordé une interview au site du club. Le génie croate a déclaré tout son amour pour le champion d’Europe.

Hier mercredi, le Real Madrid a officialisé la prolongation de contrat de son maître à jouer Luka Modric. “Le Real Madrid CF et Luka Modrić ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2023”, a écrit le Real. Le génie croate a rempilé avec la Casa Blanca d’une année supplémentaire. Dans la foulée de cette annonce, Modric a accordé une interview au site officiel du club. Le milieu de terrain en a profité pour faire une véritable déclaration d’amour au Real Madrid.

« Je suis très heureux, c’est ce que je voulais. Je me sens fier de continuer à porter ce maillot. Je suis très enthousiaste et je me sens bien physiquement pour rester compétitif au plus haut niveau. Je voulais continuer au Real, je le dis depuis longtemps. C’est mon club et je ne pense qu’à continuer ici dans ma tête. C’est le meilleur club du monde, un club spécial avec une histoire incroyable et des millions de fans à travers le monde. Il n’y a rien de plus grand que le Real, alors c’est une fierté« , a d’abord déclaré Luka Modric avant de poursuivre.

« Jouer au Bernabeu est toujours un rêve pour moi. Je me sens très aimé et je veux le rendre au mieux, c’est-à-dire en donnant tout sur le terrain. J’ai pris conscience de la grandeur du club depuis le premier jour. Quand tu vois ces titres, les Champions, les Liga… Tu te rends compte que tu es arrivé dans le plus grand club du monde. Tout ce qui se passe autour du club est gigantesque. Ça fait 10 ans que je suis ici et je tombe encore chaque jour plus amoureux du club. C’est un amour pour toute la vie. Ça signifie tout pour moi.«

Débarqué au Real Madrid en 2013, en provenance de Tottenham, Luka Modric s’est peu à peu imposé comme l’une des plus grandes légendes des Merengues. Avec sa classe et son aisance technique, sans oublier son extérieur du pied déjà légendaire, Modric a contribué à la bonne saison 2021-2022 du club espagnol qui a remporté trois trophées dont la Ligue des Champions.