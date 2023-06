L’UE réaffirme son soutien à l’Ukraine et propose un paquet d’aide de 50 milliards d’euros

L’Union européenne (UE) a réitéré son engagement ferme envers l’Ukraine en proposant un paquet d’aide de 50 milliards d’euros, visant à renforcer la capacité militaire et l’aide financière à Kiev.

Lors du sommet européen qui s’est tenu ce jeudi, l’UE a réaffirmé son soutien indéfectible à l’Ukraine et a mis en avant la nécessité de renforcer ce soutien face à la situation actuelle dans la région. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur l’importance de doubler le soutien financier et militaire à l’Ukraine pour faire face aux défis sécuritaires et économiques auxquels elle est confrontée.

Von der Leyen a présenté une proposition visant à allouer un paquet d’aide de 50 milliards d’euros à l’Ukraine, étalé sur une période de six ans jusqu’en 2027. Cette initiative vise à soutenir les efforts de Kiev en renforçant sa capacité militaire ainsi que son développement économique et social. L’aide financière prévue contribuera également à la reconstruction des régions touchées par le conflit dans l’est de l’Ukraine et à la promotion de réformes structurelles.

La proposition de von der Leyen a été accueillie favorablement par les États membres de l’UE, qui ont souligné l’importance de soutenir l’Ukraine dans sa quête de stabilité et de prospérité. Le paquet d’aide proposé reflète la solidarité de l’UE envers l’Ukraine et sa volonté de renforcer ses partenariats avec les pays voisins.

La situation en Ukraine demeure préoccupante, avec les tensions persistantes dans l’est du pays et l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014. L’UE, en réaffirmant son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, cherche à envoyer un message fort à la communauté internationale et à soutenir les efforts visant à résoudre le conflit de manière pacifique.