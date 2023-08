L’UE annonce une aide additionnelle de 1,5 milliard d’euros pour l’Ukraine

- Publicité-

Suite à un entretien entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien, une allocation financière supplémentaire de 1,5 milliard d’euros a été annoncée en faveur de l’Ukraine. Cette contribution porte le montant total de l’aide européenne depuis le début du conflit à 19,2 milliards d’euros.

L’Union européenne a renforcé son soutien envers l’Ukraine en annonçant un investissement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros, confirmant ainsi son engagement envers la stabilité et le développement de la nation en proie à un conflit. L’annonce a été faite à la suite d’un entretien entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien.

Depuis le début du conflit, l’UE a maintenu un engagement financier conséquent envers l’Ukraine, et le total des aides allouées s’élève désormais à une somme impressionnante de 19,2 milliards d’euros. Cette aide a joué un rôle crucial dans la résilience du pays face aux défis économiques et géopolitiques. L’objectif a été de soutenir non seulement les infrastructures, mais également d’améliorer les conditions de vie des citoyens ukrainiens touchés par les conséquences du conflit.

Mme von der Leyen a souligné lors de son message sur les réseaux sociaux, publié sur l’ex-plateforme Twitter, l’importance du partenariat entre l’UE et l’Ukraine pour l’économie mondiale. « Nous continuerons de travailler ensemble pour amener les céréales de l’Ukraine sur les marchés mondiaux et pour fournir une aide économique« , a-t-elle déclaré. Cette déclaration confirme l’intention de l’UE de faciliter l’exportation des ressources agricoles ukrainiennes tout en fournissant un soutien économique durable.