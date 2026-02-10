Louis Garrel et Angelina Jolie complices lors de l’avant-première de Coutures à Paris

À Paris, le 9 février, l’avant-première du film Coutures a attiré de nombreux regards, avec la présence remarquée d’Angelina Jolie et de Louis Garrel. Le long-métrage d’Alice Winocour, qui traite du cancer du sein au cœur de la Fashion Week, sort en salles le 18 février. La projection au Pathé Palace a été l’occasion pour la distribution de présenter ce drame dont le sujet personnel et social suscite l’attention.

Dans Coutures, Angelina Jolie incarne une réalisatrice américaine qui, au cours d’un événement professionnel à Paris, apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Le film met en scène les conséquences de ce diagnostic sur sa vie personnelle et professionnelle et aborde également les thèmes de la solidarité féminine, selon la réalisatrice et la principale intéressée.

Interrogée sur France Inter le 10 février, Angelina Jolie a qualifié le projet de « très important pour moi, très cher à mon cœur ». Elle a expliqué que le film traite « non seulement la question du cancer mais aussi la solidarité entre les femmes, la façon dont on affronte ensemble les difficultés de la vie ». L’actrice, qui a subi en 2013 une double ablation préventive des seins, a indiqué ne pas vouloir dissimuler ses cicatrices et a déclaré les montrer à ses enfants « pour qu’ils voient et qu’ils n’aient pas peur, qu’ils sachent que ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie ».

Un tapis rouge marqué par une esthétique assumée et des complicités d’écran

Pour l’avant-première parisienne, Angelina Jolie a choisi une robe longue Givenchy argentée, partiellement transparente, qui laissait apparaître tatouages et peau. Cette tenue a été commentée par plusieurs médias pour son côté symbolique, en lien avec le thème du film. Le choix d’un créateur français et d’un style affirmé a renforcé l’attention portée à la présentation du film lors de la Fashion Week.

Sur le tapis rouge du Pathé Palace, l’actrice de 50 ans est apparue accompagnée de membres du casting, parmi lesquels Louis Garrel et Vincent Lindon. Des images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une proximité visible entre Jolie et Louis Garrel lors de la soirée. La dynamique entre les comédiens a été relevée par les photographes présents.

Réalisée par Alice Winocour, la fiction se déroule au cœur du circuit de la mode parisienne et met en lumière, à travers le parcours de son héroïne, les répercussions du diagnostic sur les rapports familiaux et professionnels. Le film sera projeté en salles à compter du 18 février.

