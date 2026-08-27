BENIN WEB TV

Louane apparaît dans une publication de Sephora France pour Charlotte Tilbury, selon Purepeople

Sephora France a publié le 27 août 2026 sur Instagram un contenu consacré à la nouvelle poudre libre Airbrush Flawless Blur Loose Powder de Charlotte Tilbury. Selon Purepeople, la chanteuse Louane apparaît dans cette publication mise en ligne le jour de la sortie du produit chez l’enseigne.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
11vues
Louane apparaît dans une publication de Sephora France pour Charlotte Tilbury, selon Purepeople
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

La légende du post annonce en effet que cette poudre est disponible chez Sephora dès sa publication. Le contenu s’inscrit dans le lancement de cette nouveauté de Charlotte Tilbury.

Purepeople rapporte aussi que Louane a relayé ces images sur son propre compte Instagram. La publication de Sephora France ne cite pas le nom de la chanteuse dans sa légende.

Charlotte Tilbury présente l’Airbrush Flawless Blur Loose Powder comme une poudre libre déclinée en sept teintes, avec une tenue annoncée jusqu’à 16 heures et un contrôle du sébum pouvant aller jusqu’à 24 heures.

Articles liés

Patrick Bruel : la tournée d’automne reste annoncée malgré sa mise en examenPatrick Bruel : la tournée d’automne reste annoncée malgré sa mise en examenMiley Cyrus rend hommage à Dolly Parton après sa mort à NashvilleMiley Cyrus rend hommage à Dolly Parton après sa mort à NashvilleBrian Austin Green dit avoir mis quatre ans et demi à se remettre d’un trouble neurologique non diagnostiquéBrian Austin Green dit avoir mis quatre ans et demi à se remettre d’un trouble neurologique non diagnostiquéHarry Potter : Rupert Grint reprendra Ron Weasley à Broadway en 2027Harry Potter : Rupert Grint reprendra Ron Weasley à Broadway en 2027

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV