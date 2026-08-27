Louane apparaît dans une publication de Sephora France pour Charlotte Tilbury, selon Purepeople

Sephora France a publié le 27 août 2026 sur Instagram un contenu consacré à la nouvelle poudre libre Airbrush Flawless Blur Loose Powder de Charlotte Tilbury. Selon Purepeople, la chanteuse Louane apparaît dans cette publication mise en ligne le jour de la sortie du produit chez l’enseigne.

La légende du post annonce en effet que cette poudre est disponible chez Sephora dès sa publication. Le contenu s’inscrit dans le lancement de cette nouveauté de Charlotte Tilbury.

Purepeople rapporte aussi que Louane a relayé ces images sur son propre compte Instagram. La publication de Sephora France ne cite pas le nom de la chanteuse dans sa légende.

Charlotte Tilbury présente l’Airbrush Flawless Blur Loose Powder comme une poudre libre déclinée en sept teintes, avec une tenue annoncée jusqu’à 16 heures et un contrôle du sébum pouvant aller jusqu’à 24 heures.