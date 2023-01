L’OTAN va fournir à l’Ukraine des armes « plus lourdes et plus modernes »

Les Etats membres de l’Otan, qui se réuniront vendredi en Allemagne, vont fournir à l’Ukraine des armes « plus lourdes et plus modernes » pour l’aider à repousser les offensives russes, a promis mercredi, le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, évoquant la réunion de vendredi.

« Nous nous réunirons à Ramstein au sein du groupe de contact pour l’Ukraine dirigé par les États-Unis et le message principal sera un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes », a-t-il déclaré au Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

L’OTAN et l’UE, des soutiens de l’Ukraine

L’OTAN tout comme l’Union Européenne n’ont cessé de fournir de l’aide à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe le jeudi 24 février 2022. Beaucoup d’équipements militaires notamment des chars ont été annoncés en faveur de l’Ukraine ces dernières semaines par des pays de l’Union Européenne.

La Commission européenne a confirmé, mardi, qu’elle débloquait « une première tranche de 3 milliards d’euros » d’un fonds de 18 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine. « La Commission a versé aujourd’hui une première tranche de 3 milliards d’euros sur le montant maximal de 18 milliards d’euros de l’instrument «assistance macro financière +» (AMF+) en faveur de l’Ukraine », indique le communiqué du bloc européen.

« L’Ukraine sera en mesure de continuer à payer les salaires et les pensions et de maintenir le fonctionnement des services publics essentiels, tels que les hôpitaux, les écoles et le logement des personnes relocalisées », peut-on lire dans le communiqué.