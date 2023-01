L’OTAN et l’UE s’engagent à renforcer la défense de l’Ukraine

L’Union Européenne et l’OTAN se sont engagées mardi, a renforcé la défense de l’Ukraine qui fait face à la puissante armée russe depuis bientôt un an.

L’UE et l’Otan se sont engagées mardi à fournir aux Ukrainiens tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leur patrie et des discussions sont prévues « la semaine prochaine » sur les types d’armes qui peuvent être fournies, ont annoncé les dirigeants des deux organisations.

« Des discussions sont prévues la semaine prochaine avec les Ukrainiens pour voir quels types d’armes sont nécessaires et qui, parmi les alliés, est en mesure de les fournir », a précisé le secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg après la signature d’une déclaration conjointe avec les présidents des institutions de l’UE.

D’après une déclaration conjointe consultée lundi par l’AFP, l’Otan et l’Union européenne se sont aussi engagées à renforcer leur coopération après l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui menace la sécurité en Europe.

Le jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé une offensive contre l’Ukraine pour dit-elle, démilitariser et dénazifier ce pays situé à l’est de l’Europe. Près d’un an plus tard, l’offensive russe reste toujours d’actualité en Ukraine qui, elle, résiste vaille que vaille, en s’appuyant sur les soutiens occidentaux. Des milliers de personnes sont d’ores et déjà mortes et d’autres blessées ou déplacées depuis le début de cette guerre qui a fait de nombreux dégâts matériels et économiques.