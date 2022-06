Los Angeles FC : les premiers mots de Gareth Bale

Dans un communiqué officiel publié ce lundi par le Los Angeles FC, Gareth Bale a réagi à son transfert dans la franchise américaine.

Alors que Gareth Bale lui-même avait annoncé dimanche dernier qu’il rejoignait le Los Angels FC aux USA, le club américain a officialisé la venue du gallois ce lundi soir au travers d’un communiqué.

« LAFC a annoncé aujourd’hui que le club a signé l’attaquant Gareth Bale pour un contrat de 12 mois utilisant l’argent d’allocation ciblée (TAM) avec des options jusqu’en 2024. Bale occupera une place sur la liste internationale à la réception de son visa P1 et de son certificat de transfert international (ITC). LAFC a acquis la priorité de découverte de Bale auprès de l’Inter Miami CF en échange de 75 000 $ en 2023 General Allocation Money (GAM) », a expliqué la franchise américaine.

Dans le même communiqué, Gareth Bale a livré ses premiers mots en tant que nouveau joueur du Los Angeles FC : « Je suis extrêmement excité de ce déménagement à LAFC. C’est le bon endroit pour moi et ma famille et le bon moment dans ma carrière. J’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe et de me préparer à gagner plus de trophées à Los Angeles ».

À quelques mois du Mondial au Qatar, Gareth Bale va donc tenter de redonner un coup de boost à sa carrière et de garder le rythme avant la messe mondiale du football. Après avoir qualifié le pays de Galles pour sa première Coupe du Monde depuis 1958, le Dragon aux 106 sélections (39 réalisations) espère porter son pays vers les sommets au Qatar.