Londres – Washington: Joe Biden prend contact avec le nouveau Premier ministre britannique

Le président américain Joe Biden a félicité lundi, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak avec qui, il a échangé sur la situation de l’Ukraine et une coopération continue entre Londres et Washington.

Le président américain Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak ont souligné le besoin de « soutenir l’Ukraine » et de coopérer face aux « défis posés par la Chine » lors de leur premier appel téléphonique, a indiqué la Maison-Blanche mardi soir.

Joe Biden et Rishi Sunak « se sont accordés sur l’importance de travailler ensemble pour soutenir l’Ukraine et pour tenir la Russie responsable de son agression, de confronter les défis posés par la Chine, et de garantir des ressources en énergie durables et abordables », a souligné l’exécutif américain dans un communiqué.

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit espérer un « renforcement » des relations de son pays avec Londres, l’un de ses principaux soutiens face à la Russie, après une conversation téléphonique avec le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak.

« Je suis convaincu que le partenariat entre nos pays et le leadership britannique devenu traditionnel dans la défense de la démocratie et de la liberté continueront à se renforcer », a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo, disant avoir invité Rishi Sunak en Ukraine.

Pour son premier appel à un dirigeant étranger dans ses nouvelles fonctions, « Rishi Sunak a discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce soir pour souligner le soutien inébranlable du Royaume-Uni pour l’Ukraine », a indiqué de son côté un porte-parole de Downing Street dans un communiqué. Rishi Sunak a aussi fait savoir qu’il « espérait qu’ils (lui et Volodymyr Zelensky) se rencontrent bientôt en personne », a-t-il ajouté.