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Londres: Alex Iwobi cambriolé, plus de 500 000 euros de biens dérobés

Victime d’un cambriolage à son domicile, Alex Iwobi a perdu montres, bijoux et près de 200 000 livres en espèces, alors qu’il venait tout juste de briller avec Fulham en Premier League. 

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Londres: Alex Iwobi cambriolé, plus de 500 000 euros de biens dérobés
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Le milieu de terrain des Super Eagles, Alex Iwobi, a été la cible d’un cambriolage à son domicile, perdant des biens estimés à près de 500 000 livres sterling. Selon Daily Sports, le joueur aurait été menacé à l’aide d’un couteau par ses agresseurs.

Parmi les objets dérobés : montres-bracelets, bijoux, deux iPhones, un MacBook… et environ 200 000 livres sterling en espèces que le Nigérian avait sur lui. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour retrouver les coupables.

Iwobi, qui avait foulé la pelouse avec Fulham lors de la victoire 3-1 contre Burnley le week-end dernier en Premier League, voit sa tranquillité privée violemment bouleversée.

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