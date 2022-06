Lomé – Abou Dabi: tête-à-tête entre Faure Gnassingbe et Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

En visite officielle aux Emirats Arabes Unis, le président togolais, Faure Gnassingbe, s’est entretenu avec son homologue émirati Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Renforcement des relations entre les deux pays, et la promotion des opportunités de coopération sont notamment les points phares des échanges entre Faure et son hôte.

« Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a effectué mercredi une visite officielle aux Emirats Arabes Unis (EAU)« , a annoncé ce jeudi, la présidence du Togo. Dans la capitale Abou Dhabi où il a été reçu, le n°1 togolais s’est entretenu avec le nouveau président émirati Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

« J’ai présenté de vive voix, ce 08 juin, mes condoléances à Son Altesse Mohamed Bin Zayed, Président des Émirats Arabes Unis, à qui j’ai demandé de renouveler mon message de sympathie à son peuple et à la famille éplorée, à la suite du décès de Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan », a tweeté Faure Gnassingbe. Un deuil national de 40 jours est actuellement observé dans le pays.

Les échanges ont notamment porté sur le renforcement des relations entre les deux pays, et la promotion des opportunités de coopération. Plusieurs domaines sont notamment envisagés, parmi lesquels ceux de l’économie, du développement et des énergies renouvelables. « Les EAU sont déjà présents au Togo avec plusieurs projets et au cours des derniers mois, des discussions se sont déroulées entre les officiels des deux pays afin de dynamiser davantage la coopération », informent les services de la présidence togolaise.