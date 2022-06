Ligue des nations: Autriche-Danemark retardé d’une heure et demie en raison d’une panne d’électricité

Le coup d’envoi de la rencontre Autriche-Danemark, pour le compte de la 2e journée de Ligue des nations, a été retardé à cause d’une panne d’électricité à Vienne et sera donné à 22h15 (Gmt +2), a indiqué la fédération autrichienne lundi.

La rencontre, qui devait débuter à 20h45, a été reportée après une panne de courant qui a touché le 2e arrondissement de Vienne, où se trouve le Ernst-Happel-Stadion, enceinte qui accueille le match. « On travaille intensivement en ce moment à la réparation de la panne d’électricité », a indiqué la fédération autrichienne sur son compte Twitter aux alentours de 21h10.

Un peu plus tard, elle a confirmé le coup d’envoi à 22h15 « après discussions entre les deux équipes ». L’Autriche et le Danemark font partie du groupe 1, composé également de la France et de la Croatie qui s’affrontent lundi soir à Split.