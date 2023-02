Livraisons d’avions à l’Ukraine: le Royaume-Uni « conscient des risques d’escalade »

Alors que la Russie menace ouvertement de riposter en cas de livraisons d’avions à l’Ukraine, le Royaume-Uni a déclaré être « conscient des risques d’escalade ».

Le gouvernement britannique s’est dit jeudi « conscient des risques d’escalade » liés à de potentielles livraisons d’avions de combat à l’armée ukrainienne. Londres a annoncé la prochaine formation de pilotes de chasse ukrainiens à l’utilisation d’appareils aux normes de l’Otan et a promis d’étudier la possibilité de futures livraisons « à long terme » d’avions réclamés par l’Ukraine.

« Nous prenons ces décisions prudemment et après mûre réflexion », a assuré le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak à la presse.

Sur la question des livraisons d’armes, et notamment celles d’avions de chasse de la part des Occidentaux, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé jeudi, qu’il s’agissait d’une « implication croissante du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine ».

« La frontière entre leur implication directe et indirecte disparaît », a-t-il averti. « Les actions des pays que j’ai mentionnés contribuent à l’escalade militaire«.

Mercredi, alors que le Royaume-Uni n’exclut rien en ce qui concerne l’aide militaire à l’Ukraine, la Russie a promis une « réponse », si Londres prenait la décision d’envoyer des avions à l’Ukraine.