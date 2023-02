Livraisons d’armes à l’Ukraine: la Russie menace la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni

Pour une énième fois, la Russie a proféré des menaces contre les pays occidentaux qui livrent d’armes à l’Ukraine. Moscou a cité notamment, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Sur la question des livraisons d’armes, et notamment celle d’avions de chasse de la part des Occidentaux, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé qu’il s’agissait d’une « implication croissante du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine ».

« La frontière entre leur implication directe et indirecte disparaît », a-t-il averti. « Les actions des pays que j’ai mentionnés contribuent à l’escalade militaire« .

Mercredi, alors que le Royaume-Uni n’exclut rien en ce qui concerne l’aide militaire à l’Ukraine, la Russie a promis une « réponse », si Londres prenait la décision d’envoyer des avions à l’Ukraine. Au cours d’une conférence de presse mercredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky ont déclaré que des chars Challenger 2 arriveraient en Ukraine dès le mois prochain. Le président ukrainien a aussi révélé que la Grande-Bretagne livrerait des « missiles à longue portée » et formerait l’aviation ukrainienne.

La Russie et la Chine avaient déjà appelé à une fin des livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine. Mais force est de constater que les livraisons d’armes ne cessent de se multiplier en faveur de l’Ukraine qui en a fait la demande pour contrer l’offensive russe. Ce jeudi, le président Zelensky a encore demandé de nouvelles armes et munitions dans son discours prononcé devant le Parlement européen.