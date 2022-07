Liverpool: « sa place est avec nous », Jurgen Klopp réagit à la prolongation de Salah

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est dit très heureux de la prolongation de Mohamed Salah qui a rempilé pour trois saisons supplémentaires avec les Reds.

Longtemps annoncé en partance de Liverpool, Mohamed Salah a finalement décidé de prolonger avec les Reds. L’attaquant égyptien a rempilé pour trois saisons supplémentaires et est désormais lié au club de la Mersey jusqu’en juin 2025.

Une décision saluée par son entraîneur Jurgen Klopp. « Sa place est avec nous. C’est son club, je n’ai aucun doute que les meilleures années de Mo sont encore à venir. Et ce n’est pas peu dire, car ses cinq premières saisons ici ont été légendaires », a déclaré le technicien allemand.

Arrivé à Liverpool en 2017, l’attaquant égyptien a marqué 156 buts et délivré 63 passes décisives en 254 matchs toutes compétitions confondues, remportant une Ligue des champions et un titre de champion d’Angleterre.

« Je me sens bien et je suis excité de gagner des trophées avec le club. C’est un jour heureux pour tout le monde. Il faut un peu de temps, je pense, pour se renouveler, mais maintenant tout est fait et nous devons juste nous concentrer sur la suite. Je pense que vous pouvez voir au cours des cinq ou six dernières années que l’équipe allait toujours vers le haut », a réagi l’Egyptien après avoir apposé sa signature sur son nouveau contrat.