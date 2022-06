Liverpool: Mohamed Salah évoque sa relation avec Sadio Mané

Dans un entretien accordé à France Football ce dimanche, Mohamed Salah s’est exprimé sur sa relation avec Sadio Mané à Liverpool. L’attaquant égyptien éteint les rumeurs sur une possible rivalité avec son coéquipier.

Mohamed Salah et Sadio Mané sont sans doute les deux plus grandes stars de Liverpool. Encore performant cette saison, le duo a permis aux Reds de finir vice champion d’Angleterre et d’atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais des rumeurs reviennent régulièrement faisant état d’une rivalité malsaine entre les deux coéquipiers. Dans un entretien accordé à France Football ce dimanche, Salah a écarté toutes ces rumeurs.

«Si on parle de rivalité entre nous, d’égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d’où ça vient… J’ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n’en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi», a lâché le vice champion d’Afrique.

Pour rappel, l’Egypte de Mohamed Salah a perdu la finale de la CAN 2022 en début d’année contre le Sénégal de Sadio Mané aux tirs aux buts. Quelques mois après, les Pharaons tombaient à nouveau contre les Lions de la Teranga cette fois-ci en barrages de la coupe du monde 2022. Même s’il n’y aucune rivalité entre les deux Reds, les résultats de ces dernières confrontations entre leur deux pays doivent quand même peser un peu dans leur relation.