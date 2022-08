Liverpool: mauvaise nouvelle pour Jurgen Klopp

Liverpool a donné des nouvelles sur l’état de santé d’Ibrahima Konaté, blessé lors de la défaite face à Strasbourg (0-3), dimanche. Le défenseur des Reds va passer un scanner.

Vainqueur du Community Shield face à Manchester City (3-1), Liverpool a subi dimanche un cinglant revers face à Strasbourg à Anfield. Dans un match amical comptant pour les préparatifs de la prochaine saison, les Reds se sont inclinés sur le score sans appel de 3-0. Une lourde défaite pour le club de la Mersey qui a également perdu sur blessure son défenseur Ibrahima Konaté, touché et remplacé en début de seconde période.

Ce lundi, la direction de Liverpool a donné des précisions sur le cas de son jeune joueur qui a fini la saison 2021-2022 sur une bonne note. Et selon les informations de The Athletic, le défenseur de 23 ans va devoir passer un scanner afin d’en connaître plus sur sa blessure.

Une mauvaise nouvelle qui ne semble, cependant, pas inquiéter outre mesure le technicien du club de la Mersey. «Nous ne savons pas encore exactement pour (Konate), mais cela n’a pas l’air trop inquiétant, alors j’espère que nous l’avons attrapé au bon moment», a ainsi déclaré Jürgen Klopp à l’issue de la rencontre.