Liverpool : les premiers mots de Darwin Nunez

Annoncé officiellement par Liverpool ce mardi soir, l’international uruguayen Darwin Nunez a livré ses premiers mots dans une interview accordée au site officiel des Reds.

C’est probablement l’un des plus gros coups de ce mercato estival. En officialisant le recrutement du nouveau prodige Darwin Nunez, les Reds ont répondu à leur rival Manchester City qui s’est offert Erling Haaland. Désormais joueur à part entière de l’effectif de Jurgen Klopp, le jeune uruguayen a parlé pour la première fois, dans un entretien accordé au site du club de la Mersey.

« Je tiens à remercier ma compagne, mes parents et mon fils, qui est une vraie source de fierté pour moi. Ils ont été très importants pour moi dans les étapes de ma carrière. Je suis vraiment fier d’eux, et pour le travail que nous faisons, moi et ma partenaire, en tant qu’équipe et je lui suis reconnaissant d’être ici. C’est un plaisir d’être ici à Liverpool et je suis très heureux de faire partie de ce grand club.

J’ai joué contre Liverpool et je les ai vus dans de nombreux matchs de la Ligue des champions, et c’est mon style de jeu. Il y a de grands joueurs ici et je pense que ça va convenir à mon style de jeu ici. Comme je l’ai dit, j’ai beaucoup regardé et c’est un très grand club et j’espère pouvoir donner tout ce que j’ai pour aider l’équipe », a déclaré l’ancien buteur de Benfica.

Avec le départ annoncé de Sadio Mané au Bayern Munich, Darwin Nunez va certainement prendre sa place à la pointe de l’attaque des Reds. Un renfort non négligeable pour Jurgen Klopp qui veut reconquérir à nouveau la Ligue des Champions, après avoir échoué en finale contre le Real Madrid (0-1) la saison qui vient de s’écouler.