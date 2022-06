Liverpool : les adieux émouvants de Sadio Mané

Ce mercredi, Sadio Mané a officiellement rejoint le Bayern Munich. Dans un entretien accordé une dernière fois au site de Liverpool, le sénégalais a fait ses adieux au club et aux supporters.

C’est désormais officiel. Sadio Mané va évoluer sous les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine. Le sénégalais s’est engagé ce mercredi avec le club allemand pour les trois prochaines saisons. Dans son dernier entretien accordé au site officiel de Liverpool, le champion d’Afrique a fait des adieux émouvants à tout le club de la Mersey et à ses supporters.

«Dès le premier jour où je suis arrivé au club, j’ai parlé au patron quand j’étais à Southampton et je pense qu’à ce moment-là, nous n’étions même pas en Ligue des champions. Il m’a appelé et j’ai dit : « Bien sûr. J’ai juste décidé avec mon cœur que je venais à Liverpool », parce que c’est là que je me voyais et pour moi c’était le bon moment, le bon club pour tout réaliser. Nous avons beaucoup gagné et j’ai passé un très bon moment ici.

Un temps incroyable à Liverpool, on a beaucoup gagné. Comme je le dis toujours, ma vie est toujours lié aux défis et quand le Bayern est venu, j’ai dit au club que je voulais partir. Je voulais aller ailleurs pour voir un nouveau défi. Ce n’est rien d’autre, c’est juste un défi parce que pour moi, je veux toujours me remettre en question pour aller de mieux en mieux», explique l’ancien Messin.

Sadio Mané va certainement laisser un grand vide au sein de l’effectif de Jürgen Klopp, que va s’employer à combler Darwin Nunez, la nouvelle pépite des Reds recrutée pour environ, 100 millions d’euros cet été.