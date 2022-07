Liverpool: Jurgen Klopp révèle les dessous du départ de Sadio Mané

Le départ inattendu de Sadio Mané de Liverpool cet été, parti au Bayern Munich, continue de faire débat du côté de la Mersey. Dernier à s’exprimer sur le sujet, l’entraîneur des Reds, Jurgen Klopp, qui a fait des révélations sur le transfert du Sénégalais en Allemagne.

« Klopp était un peu triste mais il m’a souhaité le meilleur. Je lui en serai toujours reconnaissant. C’est un grand coach et une belle personne », avait confié Sadio Mané sur son entraîneur après son départ de Liverpool. Le technicien allemand a été un témoin de premier plan de l’ascension de l’international sénégalais qu’il a fait venir de Southampton et participé à son émergence pour devenir l’un des meilleurs au monde.

Mais « il est tout à fait normal que parfois, dans les relations, des changements soient nécessaires », a déclaré Klopp, interrogé une nouvelle fois sur le Lion de la Téranga. En effet, dans une interview accordée à Viaplay Football, l’entraîneur allemand a déclaré qu’il souhaite utiliser le transfert de Sadio Mané comme exemple à l’avenir, pour les autres joueurs.

« Sadio me l’a dit, et l’agent m’a dit qu’il cherchait un nouveau défi. Je lui souhaite le meilleur. Le Bayern a un très bon joueur mais nous l’avons eu pendant six ans. Donc il faut montrer que ce genre de transferts peut aussi fonctionner comme ça. Je veux utiliser ce transfert à l’avenir comme exemple pour toute autre chose« , a confié l’ancien coach de Dortmund.

« Dans ce cas, Sadio voulait partir et nous avons réagi et nous avons essayé de tirer le meilleur parti pour tout le monde. Je suis vraiment bien avec cette situation, même quand il va nous manquer d’un point de vue sportif et en tant que personne, je vais bien parce que c’est comme ça la vie«, a ajouté le manager des Reds.

Pour remplacer la star sénégalaise, Liverpool s’est attaché les services de l’attaquant uruguayen Darwin Nunez, recruté cet été pour 100 millions d’euros en provenance de Benfica Lisbonne. Le jeune joueur de 23 ans sort d’une saison 2021-2022 impressionnante avec le club lisboète où il a marqué 34 buts et délivré 4 passes décisives en 41 matches.