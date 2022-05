Liverpool: deux joueurs identifiés pour remplacer Sadio Mané

Liverpool est déjà dans les tractations pour combler le vide que laisserait un éventuel départ de Sadio Mané cet été, annoncé avec insistance au Bayern Munich. Les Reds ont déjà déniché deux stars pour remplacer le Sénégalais, selon la presse anglaise.

Sadio Mané a encore un an de contrat avec Liverpool, mais l’avenir du Sénégalais se dessine de plus en plus loin d’Angleterre. D’après la presse britannique, les Reds sont convaincus que l’attaquant de 30 ans quitterait le club de la Mersey cet été, alors que de grosses écuries sont déjà venues aux nouvelles pour le champion d’Afrique en titre. Daily Mail, annonce même que Liverpool a déjà fixé un prix pour sa star, dont les négociations pour une prolongation sont toujours au point mort (les Reds préférant se concentrer sur le renouvellement du bail de Mohamed Salah).

Pour autant, Liverpool ne compte pas s’apitoyer sur son sort et prépare déjà l’après Sadio Mané. C’est en tout cas ce que pense la presse britannique qui annonce que les vice-champions d’Angleterre ont déjà ciblé deux joueurs pour combler le vide que laisserait l’éventuel départ de son numéro 9. Les plus cités par les médias sont Ousmane Dembele et Christopher Nkunku.

Premier de la liste, Ousmane Dembele est en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. D’après Sport, les Reds ont déjà contacté l’agent de l’attaquant français. Le club anglais prépare en effet une grosse offre à l’ancien de Dortmund avec un contrat de quatre ans.

L’autre joueur le plus couramment cité ces dernières heures est l’ailier du RB Leipzig Christopher Nkunku, qui est également ciblé par Manchester United et Arsenal. Jared Bowen (West Ham), Rafinha (Leeds), Jonathan David (Lille) et Darwin Nunes (Benfica) sont également des options potentielles si Liverpool n’arrive pas à attirer Dembele ou Nkunku.