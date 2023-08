L’Italie rejette toute intervention militaire occidentale au Niger

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s’oppose fermement à toute intervention militaire occidentale au Niger, qualifiant une telle action de « néo-colonialisme ».

Suite au coup d’État militaire qui a renversé le gouvernement élu du président nigérien, le général Abdourahamane Tchiani, chef de l’unité de la Garde présidentielle, a pris le pouvoir, laissant le président Bazoum séquestré au palais présidentiel. Cette prise de pouvoir a été largement condamnée par la communauté internationale, qui appelle à la restitution du président élu et au rétablissement de la démocratie au Niger.

Dans ce contexte délicat, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a exprimé son opposition à toute intervention militaire occidentale dans le pays. Pour lui, une telle action serait perçue comme du « néo-colonialisme », risquant ainsi de compliquer davantage la situation déjà précaire au Niger. Au lieu de cela, Tajani plaide en faveur de la diplomatie comme moyen de restaurer la stabilité dans la nation ouest-africaine.

- Publicité-

Alors que le Niger fait face à des menaces de rupture de relations diplomatiques et de suspension d’aides de la part de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les appels pour une approche pacifique et diplomatique se multiplient. La situation au Niger est étroitement surveillée par la communauté internationale, qui cherche à soutenir le retour à la démocratie et à prévenir toute escalade de la violence.