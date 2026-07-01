Liste des 117 personnes nommées au CES lors du Conseil des ministres du 01 juillet 2026
Le Conseil économique et social connaît désormais sa nouvelle composition. Les nominations annoncées à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 concernent 117 personnalités, réparties entre le niveau départemental et le niveau national.
Le Conseil économique et social connaît désormais ses nouveaux membres. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a procédé à des nominations au sein de plusieurs institutions, dont le Conseil économique et social. Au total, 117 personnalités sont concernées par cette nouvelle configuration.
La liste comprend des membres désignés au niveau départemental et au niveau national. Dans chaque département, les nominations tiennent compte de plusieurs catégories, notamment le secteur agricole, l’artisanat, le commerce et l’industrie, ainsi que les personnalités désignées par l’Assemblée nationale et par le président de la République.
Au niveau départemental, 108 personnalités sont retenues, à raison de neuf par département. Au niveau national, neuf autres membres viennent compléter la liste, dont des représentants désignés par le président de la République, l’Assemblée nationale, le patronat, les chambres consulaires ainsi qu’une personnalité du secteur des arts et de la culture.
Niveau départemental : 108 membres
Alibori
Secteur agricole
- Bani Mora Sare Gande
Secteur artisanat
- Aboudou Ali Orou
Secteur commerce et industrie
- Abdel Wahid Babio
Assemblée nationale
- Gounou Dada Deol
- Séro Zorobouragui
- Mohamadou Moussa
- Fadinatou Orou Seko
Président de la République
- Moussa Saley Moukaïla
- Aboubakar Tidjani
Atacora
Secteur agricole
- Sessédé Soumaïla Tamou
Secteur artisanat
- Yafaga Gilbert Saagui Bagnanga
Secteur commerce et industrie
- Raoufou Odjo Radji
Assemblée nationale
- Sandrine Kiando
- Vincent Yoniwin
- Tempa N’Tcha
- Gilbert Bangana
Président de la République
- Thomas Yombo
- Moumouni Arouna
Atlantique
Secteur agricole
- Dossou Lazare Gnonlonfoun
Secteur artisanat
- Hippolyte Soho
Secteur commerce et industrie
- Coffi Franck Akpahounka
Assemblée nationale
- Kokou Lucien Houngnibo
- Valentin Aditi Houde
- Cyprien Togni
- Guy Mitokpe
Président de la République
- Epiphane Honfo
- Anita Ahouandjinou
Borgou
Secteur agricole
- Jean Kpetere
Secteur artisanat
- Biaou François Atchade
Secteur commerce et industrie
- Kamilou Arouna
Assemblée nationale
- Tidjani Bucca Bani Chabi
- Issaou Babio
- Bio Sounon Boko
- Sanni Bio Kouri
Président de la République
- Gaston Yolou
- Mariétou Tamba
Collines
Secteur agricole
- Yénakpon Denis Tognissou
Secteur artisanat
- Rachidou Mama
Secteur commerce et industrie
- Gnitonyi Lucrèce Flore Behanzin épouse Biaou
Assemblée nationale
- Valère Dèhouégnon Tchobo
- Marcellin Worou Aka
- Serge Odounbourou
- Gilles Houndolo
Président de la République
- Eugenie Roba
- Claude Anignikin
Couffo
Secteur agricole
- Houénoumadji Ado
Secteur artisanat
- Heindewohe Erich Ogoumola
Secteur commerce et industrie
- Christophe Tozo
Assemblée nationale
- Borgia Santos Tawès N’Bouke
- Célestin Guidimey
- Grégoire Tohondo
- François Gbodo
Président de la République
- Etienne Tognigban
- Séverine Sognon
Donga
Secteur agricole
- Karim Soulé Orou Yargnon
Secteur artisanat
- Moutawakilou Ibrahima
Secteur commerce et industrie
- Issa Assouma
Assemblée nationale
- Tidjani Affo Obo
- Daouda Takpara
- Salissou Idrissou Mohamed
- Dramane Ouolou
Président de la République
- Safiatou Bassabi Issifou Morou
- Abishaï Akpalla
Littoral
Secteur agricole
- Lucien Oscar Amadji
Secteur artisanat
- Oyébadé Jean-Séraphin Fadei
Secteur commerce et industrie
- Casimir Migan
Assemblée nationale
- Waliath Wabi
- Florentin Chaou
- Joseph Josoué Mehou Tolidji
- Yves Patrick Djivoh
Président de la République
- Isidore Gnonlonfoun
- Djiffa Cariel Céphas Tounde
Mono
Secteur agricole
- Athanase Aguiya
Secteur artisanat
- Jean Maziagnin
Secteur commerce et industrie
- Coffi Jacques Tokognon
Assemblée nationale
- Euric Guidi
- Christophe Agbodji
- Felix Alowanou
- Félix Akplakou
Président de la République
- Monique Yenoussi
- Geoffroy Kouessi Akossou
Ouémé
Secteur agricole
- Jean Loukpedja
Secteur artisanat
- Alfred Akintundé Ishola
Secteur commerce et industrie
- Alfred Dédji Houndegla
Assemblée nationale
- Emmanuel Zossou
- Isidore Zinsou
- Célestin Hounsou
- Sofia Onifade
Président de la République
- Léon Bocove
- Omer Avalla
Plateau
Secteur agricole
- Olagoké Arouna Lawani
Secteur artisanat
- Siakou Amoussa
Secteur commerce et industrie
- Nancy Florencia Zinsou
Assemblée nationale
- Eniola Awaou Bissiriou
- Titilayo Adjaï
- Adéniran Alain Gbotche
- Marcellin Fagbohoun
Président de la République
- Ablawa Lucie Sessinou
- Akim Odoubi
Zou
Secteur agricole
- Expédit Sonounameto
Secteur artisanat
- Nicaise Mesmin Degnon
Secteur commerce et industrie
- Marcellin Assogba Tonon
Assemblée nationale
- Sanni Mama
- Léopold Djodjo
- Dominique Atchawe
- Lambert Agongbonon
Président de la République
- Zéphyrin Kindjanhounde
- Gustave Sonon
Niveau national : 9 membres
Président de la République
- Abdoulaye Bio Tchané
Assemblée nationale
- Razack Amouda Issifou
- Conrad Gbaguidi
- Pascal Essou
Patronat
- Eustache Kotingan
Chambre de commerce et d’industrie du Bénin
- Arnauld Akakpo
Chambre nationale d’agriculture
- Hermann Imali Djetta
Chambre des métiers
- Soufiyanou Imorou
Secteur des arts et de la culture
- Stanislas Degbo
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