BENIN WEB TV

Liste des 117 personnes nommées au CES lors du Conseil des ministres du 01 juillet 2026

Le Conseil économique et social connaît désormais sa nouvelle composition. Les nominations annoncées à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 concernent 117 personnalités, réparties entre le niveau départemental et le niveau national.

Emile NOUKPO
Emile NOUKPO
Publié le à · Mis à jour le
Politique
6 468vues
Liste des 117 personnes nommées au CES lors du Conseil des ministres du 01 juillet 2026
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le Conseil économique et social connaît désormais ses nouveaux membres. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a procédé à des nominations au sein de plusieurs institutions, dont le Conseil économique et social. Au total, 117 personnalités sont concernées par cette nouvelle configuration.

La liste comprend des membres désignés au niveau départemental et au niveau national. Dans chaque département, les nominations tiennent compte de plusieurs catégories, notamment le secteur agricole, l’artisanat, le commerce et l’industrie, ainsi que les personnalités désignées par l’Assemblée nationale et par le président de la République.

Au niveau départemental, 108 personnalités sont retenues, à raison de neuf par département. Au niveau national, neuf autres membres viennent compléter la liste, dont des représentants désignés par le président de la République, l’Assemblée nationale, le patronat, les chambres consulaires ainsi qu’une personnalité du secteur des arts et de la culture.

Niveau départemental : 108 membres

Alibori

Secteur agricole

  • Bani Mora Sare Gande

Secteur artisanat

  • Aboudou Ali Orou

Secteur commerce et industrie

  • Abdel Wahid Babio

Assemblée nationale

  • Gounou Dada Deol
  • Séro Zorobouragui
  • Mohamadou Moussa
  • Fadinatou Orou Seko

Président de la République

  • Moussa Saley Moukaïla
  • Aboubakar Tidjani

Atacora

Secteur agricole

  • Sessédé Soumaïla Tamou

Secteur artisanat

  • Yafaga Gilbert Saagui Bagnanga

Secteur commerce et industrie

  • Raoufou Odjo Radji

Assemblée nationale

  • Sandrine Kiando
  • Vincent Yoniwin
  • Tempa N’Tcha
  • Gilbert Bangana

Président de la République

  • Thomas Yombo
  • Moumouni Arouna

Atlantique

Secteur agricole

  • Dossou Lazare Gnonlonfoun

Secteur artisanat

  • Hippolyte Soho

Secteur commerce et industrie

  • Coffi Franck Akpahounka

Assemblée nationale

  • Kokou Lucien Houngnibo
  • Valentin Aditi Houde
  • Cyprien Togni
  • Guy Mitokpe

Président de la République

  • Epiphane Honfo
  • Anita Ahouandjinou

Borgou

Secteur agricole

  • Jean Kpetere

Secteur artisanat

  • Biaou François Atchade

Secteur commerce et industrie

  • Kamilou Arouna

Assemblée nationale

  • Tidjani Bucca Bani Chabi
  • Issaou Babio
  • Bio Sounon Boko
  • Sanni Bio Kouri

Président de la République

  • Gaston Yolou
  • Mariétou Tamba

Collines

Secteur agricole

  • Yénakpon Denis Tognissou

Secteur artisanat

  • Rachidou Mama

Secteur commerce et industrie

  • Gnitonyi Lucrèce Flore Behanzin épouse Biaou

Assemblée nationale

  • Valère Dèhouégnon Tchobo
  • Marcellin Worou Aka
  • Serge Odounbourou
  • Gilles Houndolo

Président de la République

  • Eugenie Roba
  • Claude Anignikin

Couffo

Secteur agricole

  • Houénoumadji Ado

Secteur artisanat

  • Heindewohe Erich Ogoumola

Secteur commerce et industrie

  • Christophe Tozo

Assemblée nationale

  • Borgia Santos Tawès N’Bouke
  • Célestin Guidimey
  • Grégoire Tohondo
  • François Gbodo

Président de la République

  • Etienne Tognigban
  • Séverine Sognon

Donga

Secteur agricole

  • Karim Soulé Orou Yargnon

Secteur artisanat

  • Moutawakilou Ibrahima

Secteur commerce et industrie

  • Issa Assouma

Assemblée nationale

  • Tidjani Affo Obo
  • Daouda Takpara
  • Salissou Idrissou Mohamed
  • Dramane Ouolou

Président de la République

  • Safiatou Bassabi Issifou Morou
  • Abishaï Akpalla

Littoral

Secteur agricole

  • Lucien Oscar Amadji

Secteur artisanat

  • Oyébadé Jean-Séraphin Fadei

Secteur commerce et industrie

  • Casimir Migan

Assemblée nationale

  • Waliath Wabi
  • Florentin Chaou
  • Joseph Josoué Mehou Tolidji
  • Yves Patrick Djivoh

Président de la République

  • Isidore Gnonlonfoun
  • Djiffa Cariel Céphas Tounde

Mono

Secteur agricole

  • Athanase Aguiya

Secteur artisanat

  • Jean Maziagnin

Secteur commerce et industrie

  • Coffi Jacques Tokognon

Assemblée nationale

  • Euric Guidi
  • Christophe Agbodji
  • Felix Alowanou
  • Félix Akplakou

Président de la République

  • Monique Yenoussi
  • Geoffroy Kouessi Akossou

Ouémé

Secteur agricole

  • Jean Loukpedja

Secteur artisanat

  • Alfred Akintundé Ishola

Secteur commerce et industrie

  • Alfred Dédji Houndegla

Assemblée nationale

  • Emmanuel Zossou
  • Isidore Zinsou
  • Célestin Hounsou
  • Sofia Onifade

Président de la République

  • Léon Bocove
  • Omer Avalla

Plateau

Secteur agricole

  • Olagoké Arouna Lawani

Secteur artisanat

  • Siakou Amoussa

Secteur commerce et industrie

  • Nancy Florencia Zinsou

Assemblée nationale

  • Eniola Awaou Bissiriou
  • Titilayo Adjaï
  • Adéniran Alain Gbotche
  • Marcellin Fagbohoun

Président de la République

  • Ablawa Lucie Sessinou
  • Akim Odoubi

Zou

Secteur agricole

  • Expédit Sonounameto

Secteur artisanat

  • Nicaise Mesmin Degnon

Secteur commerce et industrie

  • Marcellin Assogba Tonon

Assemblée nationale

  • Sanni Mama
  • Léopold Djodjo
  • Dominique Atchawe
  • Lambert Agongbonon

Président de la République

  • Zéphyrin Kindjanhounde
  • Gustave Sonon

Niveau national : 9 membres

Président de la République

  • Abdoulaye Bio Tchané

Assemblée nationale

  • Razack Amouda Issifou
  • Conrad Gbaguidi
  • Pascal Essou

Patronat

  • Eustache Kotingan

Chambre de commerce et d’industrie du Bénin

  • Arnauld Akakpo

Chambre nationale d’agriculture

  • Hermann Imali Djetta

Chambre des métiers

  • Soufiyanou Imorou

Secteur des arts et de la culture

  • Stanislas Degbo

Articles liés

Bénin: Pascal Essou repêché au sein du CES après la réforme du cadre institutionnel du médiateur de la républiqueBénin: Pascal Essou repêché au sein du CES après la réforme du cadre institutionnel du médiateur de la républiqueBénin : Guy Mitokpè nommé membre du Conseil économique et socialBénin : Guy Mitokpè nommé membre du Conseil économique et socialBenin: l’ancien responsable à la communication des Démocrates, Guy Mitokpè nomméBenin: l’ancien responsable à la communication des Démocrates, Guy Mitokpè nomméBénin : Alastaire Alinsato nommé Directeur de Cabinet du ministre de l’Économie et des FinancesBénin : Alastaire Alinsato nommé Directeur de Cabinet du ministre de l’Économie et des Finances

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV