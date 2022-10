L’Israël affirme avoir des renseignements sur l’usage des drones iraniens par Moscou en Ukraine

Le président israélien Isaac Herzog a indiqué mardi avoir partagé avec les États-Unis des informations démontrant, selon le renseignement israélien, l’utilisation de drones iraniens dans la guerre en Ukraine, plaidant une réponse ferme de la communauté internationale.

« Les armes iraniennes jouent un rôle clé dans la déstabilisation de notre monde et la communauté internationale se doit d’en tirer les leçons, maintenant et à l’avenir », a déclaré le président Isaac Herzog. « La communauté internationale se doit de tenir le même langage vis-à-vis de l’Iran – un message de fermeté, d’unité et sans compromission », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, son bureau a précisé qu’il allait partager avec les Etats-Unis des images qui, selon le renseignement israélien, montrent des similitudes entre des drones abattus en Ukraine et des pièces testées en Iran en décembre 2021 et montrées lors d’une exposition en Iran en 2014.

Une « alliance » Moscou-Téhéran en Ukraine?

Il y a plus d’une semaine, l’Union européenne a annoncé avoir rassemblé des « preuves » démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l’Ukraine ont été fournis par l’Iran et préparé des sanctions contre Téhéran.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé, que la Russie avait commandé « environ 2000 drones » iraniens pour appuyer sa campagne de bombardements en Ukraine, qui visent notamment des infrastructures électriques.

Le dirigeant ukrainien a même blâmé la neutralité d’Israël face à ce qu’il a nommé « l’alliance » Moscou-Téhéran en Ukraine. D’après les propos d’officiels ukrainiens, dont Zelensky, les attaques au drone kamikaze sont interceptées à près de 85%.

Téhéran dément…

Pendant ce temps, Moscou assure « ne pas avoir d’information » sur l’utilisation par son armée de drones de fabrication iranienne en Ukraine, Kiev l’accusant de s’en servir pour frapper des infrastructures d’approvisionnement en électricité et en eau. Et l’Iran a démenti la fourniture d’armes à Moscou et une quelconque participation au conflit.