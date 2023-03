Lisandre Van Muylders élu l’homme le plus beau de la France en 2023

Lisandre Van Muylders, un jeune homme de 22 ans mesurant 1,87 mètre, a été élu Mister France 2023 lors d’un concours organisé à Poissy, dans les Yvelines.

Lisandre Van Muylders est désormais l’homme le plus beau de France, élu Mister France 2023 par un jury présidé par Nathalie Marquay. Lors du concours, Lisandre Van Muylders, originaire de Porticcio en Corse-du-Sud, était en compétition avec 29 autres candidats. En plus de son apparence physique, son engagement pour l’environnement a certainement contribué à sa victoire. Diplômé en licence de Staps, il travaille en tant que coach sportif et moniteur de plongée. Pour lui, le concours Mister France était une opportunité de se lancer dans le mannequinat et de vaincre sa timidité.

En remportant le titre de Mister France 2023, Lisandre Van Muylders devient le nouvel ambassadeur de l’élégance masculine française. Son physique avantageux et son engagement pour l’environnement font de lui un modèle pour les jeunes générations.