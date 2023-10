L’Iran rejette les accusations de son implication dans l’offensive du Hamas contre Israël

L’Iran a réfuté avec véhémence les allégations concernant son rôle présumé dans l’offensive menée par le Hamas contre Israël. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a qualifié ces accusations de politiquement motivées, soulignant que Téhéran ne prend pas part aux décisions des autres nations, y compris la Palestine.

Ces déclarations surviennent alors que des allégations ont circulé, suggérant que l’Iran aurait fourni un soutien financier et logistique au Hamas dans le cadre de l’opération “Déluge d’Al-Aqsa” lancée en réponse à l’escalade des tensions à Jérusalem et à l’attaque de la mosquée Al-Aqsa.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que l’Iran soutenait depuis longtemps la cause palestinienne, mais que cela ne signifiait pas que l’Iran était impliqué dans les actions spécifiques du Hamas ou d’autres groupes palestiniens. Il a insisté sur le fait que l’Iran respectait la souveraineté des nations et ne cherchait pas à dicter les décisions de la Palestine ou de tout autre pays.

Les accusations contre l’Iran interviennent dans un contexte de tensions croissantes au Proche-Orient, avec des affrontements violents entre Israël et les groupes armés palestiniens, notamment le Hamas. La situation a suscité de vives préoccupations au niveau international et a conduit à des appels à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations pour résoudre le conflit israélo-palestinien.