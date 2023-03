L’Iran expulse 02 diplomates allemands en réponse à l’ingérence présumée de Berlin

Suite à l’expulsion de deux diplomates iraniens par l’Allemagne en février, Téhéran a décidé de répliquer en expulsant deux diplomates allemands en poste dans la capitale iranienne. Cette décision fait suite à des accusations d’ingérence dans les affaires intérieures et judiciaires de l’Iran, soulevées par la diplomatie iranienne.

Le 22 février dernier, l’Allemagne avait renvoyé deux diplomates iraniens, en réponse à la condamnation à mort d’un Germano-Iranien par la justice iranienne. Une décision qui avait suscité l’indignation des autorités iraniennes.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères de l’Iran a annoncé que deux diplomates allemands avaient à leur tour été expulsés. Selon la diplomatie iranienne, cette mesure a été prise en réponse à l’ingérence supposée de l’Allemagne dans les affaires intérieures et judiciaires de l’Iran.

Cette nouvelle escalade de tension entre l’Iran et l’Allemagne risque de compliquer davantage les relations déjà tendues entre Téhéran et l’Occident. Depuis la rupture de l’accord nucléaire de 2015, les relations entre l’Iran et les pays européens se sont nettement détériorées.

Cette nouvelle affaire vient s’ajouter à une longue liste de différends entre l’Iran et l’Allemagne, qui avaient pourtant réussi à maintenir des relations diplomatiques malgré les pressions exercées par les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux.