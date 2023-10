L’Iran appelle les États-Unis à contrôler Israël pour éviter une guerre régionale

Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, a exhorté les États-Unis à « contrôler Israël » pour prévenir une guerre régionale. Cette déclaration a été faite lors de sa visite à Beyrouth, où il a affirmé que l’Iran cherchait à protéger la sécurité du Liban.

Amir-Abdollahian a exprimé sa préoccupation concernant les actions d’Israël, en particulier en ce qui concerne Gaza. Il a averti que permettre à Israël de continuer ses actions unilatérales pourrait entraîner une escalade de la violence dans la région, avec des conséquences imprévisibles. Il a également affirmé que l’Iran cherchait à protéger la sécurité du Liban.

Le Moyen-Orient est confronté à des tensions persistantes et à des conflits qui ont un impact régional et mondial. La déclaration d’Amir-Abdollahian met en évidence l’importance cruciale du rôle des États-Unis dans la diplomatie pour maintenir la stabilité et prévenir une escalade dans une région déjà volatile.

Ce vendredi, le chef de la diplomatie américaine s’est rendu en Jordanie oû, il a discuté avec le président du pays des efforts visant un desescalade du conflit Israélo-palestinien.