Lionel Richie hospitalisé en soins intensifs après un concert à Saint-Louis

Le chanteur américain Lionel Richie a été admis en unité de soins intensifs dans un hôpital de Saint-Louis, dans le Missouri, après avoir donné un concert samedi soir au théâtre The Muny, dans le Forest Park. L’interprète de Hello, âgé de 77 ans, est pris en charge pour une déshydratation, selon le site américain TMZ, qui a révélé son hospitalisation lundi.

Des témoins présents dans la salle rapportent que l’artiste a semblé en difficulté vers la fin du concert. Pour interpréter son dernier titre, All Night Long, il a demandé à son équipe de lui apporter une chaise afin de terminer le spectacle assis.

Cette décision sur scène a précédé son admission aux urgences, quelques heures plus tard, pour un contrôle de ses constantes médicales. Les médecins évaluent notamment si la déshydratation ne masque pas un problème de santé plus sérieux.

Selon des sources médicales citées par TMZ, Lionel Richie espère pouvoir quitter l’hôpital dès mardi. Son entourage n’a pas communiqué officiellement sur son état de santé.

Un second incident de santé en quelques mois

Cet épisode intervient après un premier incident survenu en juin, lors d’un concert donné à Saint Paul, dans le Minnesota. Le chanteur avait alors évoqué des vertiges et un malaise général qui l’avaient contraint à interrompre son spectacle avant son terme, avant d’être transporté en ambulance vers un hôpital voisin.