L’Inde suspend le traitement des demandes de visa au Canada en pleine crise diplomatique

Le Centre de traitement des Visas de l’Inde au Canada a récemment annoncé la suspension de ses services. Une décision qui survient alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues suite aux récentes déclarations du Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Lundi dernier, Justin Trudeau a fait une déclaration au Parlement canadien, évoquant des « allégations crédibles » concernant l’implication de l’Inde dans l’assassinat du militant indépendantiste sikh Hardeep Singh Nijjar. Ce dernier était recherché par les autorités indiennes depuis plusieurs années et a été abattu en juin devant le temple qu’il dirigeait. Ces allégations ont rapidement provoqué des réactions diplomatiques fortes.

En réponse aux déclarations de Trudeau, le Canada a expulsé un diplomate indien, et l’Inde a réagi en expulsant un diplomate canadien peu de temps après. Les tensions ont continué à s’accentuer à mesure que les deux pays s’accusaient mutuellement, l’Inde qualifiant les allégations de « absurdes » et estimant qu’il s’agissait d’une tentative de détourner l’attention des autorités canadiennes de la présence de M. Nijjar et d’autres suspects recherchés sur son territoire.

Dans un nouveau développement, le Centre de Traitement des Visas de l’Inde au Canada a annoncé la suspension de ses services de manière temporaire. « Pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre 2023, les services de visa indien ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre, » lit-on dans un communiqué.

