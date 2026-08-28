Lille-PSG : diffusion à 20h45 sur Ligue 1+2 pour l’ouverture de la 2e journée
Le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain vendredi 28 août à 20h45 au Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 McDonald’s. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+2, le canal programmé pour cette affiche.
Le LOSC précise que les matches de Ligue 1 joués le vendredi à 20h45 relèvent de l’offre Ligue 1+, tandis que la programmation détaillée de la journée associe Lille-PSG au feed Ligue 1+2.
Le PSG aborde ce déplacement après un nul 2-2 à Rennes lors de la 1re journée, arraché grâce à un doublé de Ferran Torres. Avant ce rendez-vous à Lille, le club parisien avait déjà disputé trois matches officiels en 2026-2027 et n’en avait remporté qu’un.
Lille a de son côté lancé sa saison de Ligue 1 par une victoire 2-0 à Angers. Olivier Giroud a ouvert le score à la 11e minute, avant un deuxième but signé Tiago Santos à la 31e.
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