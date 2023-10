Ligue Pro 2023-2024: la composition des zones et le programme de la 1ère journée

Découvrez la composition des quatre zones qui vont animer la saison 2023-2024 de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Le championnat démarre le 21 octobre prochain.

Le championnat professionnel de football de la saison 2023-2024 va prendre son envol le 21 octobre 2023, avec la première phase dénommée Ligue Pro. Trente six clubs (36) répartis en quatre zones (A, B, C et D) de neuf équipes chacun animeront ce premier tour. Contrairement à l’exercice précédent, des réajustements on été observés dans la composition des groupes de cette saison.

Pensionnaire de la zone B, Bani Gansè a été relogé dans le groupe A, aux côtés d’autres écuries du nord du Bénin dont Buffles FC, Béké FC, Damissa FC ou encore Dynamo Parakou. Basé à Savè, Real Sport rejoint lui la zone B où logent notamment Loto-Popo FC, AS Tonnerre ou encore Dadjè FC.

Le match d’ouverture va mettre en opposition Dynamo d’Abomey au vice champion en titre Loto-Popo au stade omnisports de Goho (Abomey) à partir de 16h. Les autres matchs de la première journée vont se disputer le lendemain dimanche 22 Octobre. Autre information importante, le changement du nom du club OFMAS-SAD FC qui devient officiellement Aïnonvi FC.

La composition de chaque zone :

Zone A

Bani Gansè

Béké FC

Buffles FC

Damissa FC

Dynanique FC

Dynamo Parakou

Panthères FC

Takunnin FC

US Cavaliers FC

Zone B

Abeilles FC (Promu)

AS Tonnerre

Dadjè FC

Dynamo d’Abomey

Espoir FC

Hodio FC

Loto-Popo FC

Réal Sport

Soleil FC

Zone C

Adjidja FC

Aïnonvi FC (ex OFMAS-SAD)

AS Cotonou

ASPAC FC

AS Police

Aziza FC

Coton FC

Étoiles Filantes Omnisports (Promu)

Requins FC

Zone D

ASVO

Ayema FC

Avrankou Omn

Djèffa FC

Dragons FC

JA Kétou

JS Ouidah

JS Pobè

SOBEMAP FC

Programme de la 1ère Journée

Zone A

22/10/23

Damissa vs Dynamo

Ndali

Panthères vs Cavaliers

Djougou

Buffles vs Dynamique

Parakou

Bani Ganse vs Takunnin

Banikoara

Repos : Béké FC

Zone B

21/10/23

Dynamo Ab vs Loto-Popo (Affiche Inaugurale)

Abomey

22/10/23

Dadjè vs Tonnerre

Aplahoué

Espoir vs Soleil

Savalou

Abeilles vs Réal Sport

Tchaourou

Repos: Hodio FC

Zone C

22/10/23

ASPAC vs Aziza

Toffo

Étoiles Filantes vs Aïnonvi

UAC/Akassato

Coton vs Requins

Ouidah

AS Cotonou vs Adjidja

Cotonou 2

Repos: AS Police

Zone D

22/10/23

Avrankou Omn vs JA Kétou

Avrankou

Ayema vs SOBEMAP

Pobè

Dragons vs JS Ouidah

Porto-Novo

ASVO vs Djeffa

Adjohoun

Repos: JS Pobè

Les matchs débuteront à 16 heures