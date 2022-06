Ligue des nations: tous les résultats des rencontres disputées mardi

Découvrez les résultats des matchs disputés mardi dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.

La deuxième journée de la Ligue des nations se poursuivait mardi avec six rencontres disputées à travers l’Europe. Dans le groupe 3 , l’Allemagne et l’Angleterre ont été contraints au partage des points (1-1). La Mannschaft avait pourtant fait le plus dur avec l’ouverture du score par Hofmann (50e) au retour des vestiaires. Mais c’était sans compter sur la détermination des Anglais qui sont revenus dans la partie sur un penalty transformé par Harry Kane en fin de match.

Dans l’autre rencontre de cette poule, l’Italie s’est rassurée face à la Hongrie (2-1). Dominateurs dans une rencontre où elle a su parfaitement gérer, la Squadra Azzura s’est imposée sur des buts de Barella (30e) et Pellegrini (45e).

Dans la Ligue B, la Finlande s’est offerte une précieuse victoire à domicile contre le Monténégro (2-0) alors que la Bosnie-Herzégovine s’est contentée du minimum face à la Roumanie (1-0). Il faut noter également le carton de la Turquie en Lituanie (6-0) dans le Groupe 1 de la Ligue C.

Tous les résultats de la journée du mardi:

Ligue A / Groupe 3 : Allemagne 1-1 Angleterre, Italie 2-1 Hongrie

Ligue B / Groupe 3 : Finlande 2-0 Monténégro, Bosnie-Herzégovine 1-0 Roumanie

Ligue C / Groupe 1 : Iles Féroé 0-1 Luxembourg, Lituanie 0-6 Turquie