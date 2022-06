Ligue des nations: tous les résultats de la 3è journée

La Ligue des nations de l’UEFA était à l’honneur vendredi avec les rencontres de la troisième journée. Découvrez les résultats des matchs au programme.

La Ligue des nations se poursuivait vendredi avec les rencontres de la troisième journée. Sept matchs étaient au programme à travers les pelouses européennes. Au stade Ernst-Happel à Vienne, la France a difficilement arraché le nul face à l’Autriche (1-1).

Dans une rencontre mal embarquée où ils ont été menés en début de match, les poulains du sélectionneur national Didier Deschamps ont longtemps couru derrière le score avant d’égaliser en fin de rencontre sur un beau but de Kylian Mbappé, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Avec ce nul, les Bleus signent leur troisième sortie sans victoire (une défaite pour 2 matches nuls) et restent derniers du groupe 1 de la Ligue A avec 2 points.

Dans l’autre match de ce groupe 1, la Croatie a disposé du Danemark (1-0) avec un but de l’ancien Monégasque Pasalic (69e). Une précieuse victoire des coéquipiers de Luka Modric qui revient à deux longueurs des Danois, solide leaders de cette poule.

En Ligue B, l’Albanie a mené avant de se faire renverser par Israël (1-2). A noter également le succès de l’Andorre face au Liechtenstein (2-1) en Ligue D.

Tous les résultats de la journée du vendredi:

Ligue A / Groupe 1 : Autriche 1-1 France, Danemark 0-1 Croatie

Ligue B / Groupe 2 : Albanie 1-2 Israël

Ligue C / Groupe 3 : Azerbaïdjan 0-1 Slovaquie, Biélorussie 1-1 Kazakhstan

Ligue D / Groupe 1 : Moldavie 2-4 Lettonie, Andorre 2-1 Liechtenstei