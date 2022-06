Ligue des Nations : résultats complets de la soirée du lundi

Découvrez les résultats des matches disputés ce lundi dans le cadre de la quatrième journée de la troisième édition de la Ligue des nations.

La quatrième journée de la Ligue des nations était à l’honneur ce lundi avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses européennes. Au stade de France, l’équipe française, tenante du titre, s’est inclinée face à la Croatie (0-1). Une deuxième défaite pour les Bleus qui signent leur quatrième sortie sans victoire.

En parallèle de la victoire du Danemark contre l’Autriche (2-0), les poulains de Didier Deschamps sont d’ores et déjà éliminés de la course au Final Four, et abandonnent ainsi leur titre.

En Ligue B, Israël a conservé la première place du groupe 2 grâce à un match nul difficilement obtenu en Islande (2-2), tandis que la rencontre entre la Russie et l’Albanie a été annulée en raison de la guerre en Ukraine. Enfin, en Ligue C, le Kazakhstan s’est peut-être envolé en tête pour de bon suite à sa victoire contre la Slovaquie (2-1). Dans la même poule, l’Azerbaïdjan a remporté le duel des mal classés contre la Biélorussie (2-0), nouvelle lanterne rouge.

Tous les résultats de la soirée :

Ligue A / Groupe 1 :

FRANCE 0-1 Croatie

Danemark 2-0 Autriche

Ligue B / Groupe 2 :

Islande 2-2 Israël

Russie-Albanie (annulé)

Ligue C / Groupe 3 :

Kazakhstan 2-1 SlovaquieAzerbaïdjan 2-0 Biélorussie