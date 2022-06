Ligue des nations: la France s’incline à domicile contre la Croatie et perd son titre

La France a essuyé une quatrième sortie sans victoire en Ligue des nations après sa défaite face à la Croatie (0-1) ce lundi au stade de France. Un gros revers pour les Bleus qui perdent leur titre.

Auteur de deux nuls et une défaite en cette troisième édition de Ligue des nations, la France a concédé ce lundi son second revers dans ce tournoi. Les Bleus ont été battus ce soir par la Croatie à l’occasion de la quatrième journée du groupe 1 de la Ligue A. Dans un match disputé au stade de France, les champions du monde 2018 se sont inclinés sur le score de 1-0. Un but inscrit en début de rencontre par Luka Modric sur un penalty litigieux (5è).

Avec deux nuls, deux défaites et deux points engrangés seulement en quatre rencontres, les Français sont bons derniers de leur groupe de Ligue des nations, à sept points du leader danois, vainqueur de l’Autriche 2-0 lundi, avec encore deux matches à jouer en septembre.

Une désillusion pour les hommes de Didier Deschamps qui ne peuvent plus prétendre à la première place du groupe. La France est éliminée de la course au Final Four.