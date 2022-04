Ligue des champions: Liverpool en demi-finale, Manchester City retrouve le Real Madrid

Malgré le nul (0-0) face à l’Atletico Madrid ce mercredi soir en quart de finale retour, Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Neutralisé (3-3) par Benfica à Anfield, Liverpool valide aussi son ticket pour le dernier carré.

Derniers qualifiés, Liverpool et Manchester City retrouvent également les demi-finales de la Ligue des champions. Les deux clubs anglais rejoignent le Real Madrid et Villarreal, qualifiés la veille. Les Cityzens croiseront le fer avec les madrilènes tandis que les Sous-Marins Jaunes tenteront d’en découdre avec les Reds.

Un match triste au Wanda Metropolitano

Battu 1-0 à l’aller, l’Atletico Madrid recevait les Anglais sur ses installations avec pour objectif de renverser la partie. Boostés par leur public, les Cochoneros ont plusieurs fois tenté de prendre le dessus sur les visiteurs…..en vain. A cela s’ajoute le manque de réussite des attaquants.

Car si les locaux ont tenté pas moins de 11 tirs, seulement trois ont réussi à inquiéter le gardien adverse. Au final, les deux équipes se quittent sur ce score nul (0-0). Suffisant par contre pour les hommes de Pep Guardiola qui accèdent au prochain tour. Les Anglais défieront en demi-finale le Real Madrid, tombeur du champion en titre, Chelsea au terme d’une folle double confrontation (1-3, 3-2).

Liverpool s’est fait peur

Dans l’autre rencontre de ces quarts de finale, Liverpool a assuré l’essentiel face à Benfica et composte son billet pour le prochain tour. Victorieux (3-1) au match aller, les Reds ont dû se contenter d’un match nul (3-3) à Anfield face aux valeureux lisboètes qui se sont battus jusqu’au bout.

Certes, l’équipe en face est largement remaniée avec notamment les absences de Sadio Mané et Mohamed Salah, mais le spectacle a été au rendez-vous avec les festivals offensifs de Ibrahim Koné (21è) et Roberto Firmino (55è, 65è) qui en ont profité pour briller. Score final: 3-3. Liverpool file donc en demi-finale et retrouvera l’autre club espagnol, Villarreal, qui a réalisé l’immense exploit de sortir le grand Bayern Munich (1-0, 1-1).

