Ligue des Champions : le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé

L’UEFA a dévoilé ce mardi, le calendrier de la prochaine édition de la Ligue des Champions. La compétition va débuter le 6 septembre pour prendre fin le 10 juin 2023 avec la finale qui se jouera à Istanbul.

La Ligue des Champions 2021-2022 a pris fin le samedi 28 mai dernier avec le 14è sacre du Real Madrid contre Liverpool au stade de France. Cette édition aura offert du spectacle, du suspens et des remontadas a gogo. Mais tout ça est déjà du passé, puisque l’UEFA se projette déjà sur la prochaine édition. L’instance faîtière du football européen a dévoilé ce mardi le calendrier de la C1 pour la saison 2022-2023.

La saison prochaine étant coupée par la Coupe du Monde 2022 au Qatar organisée entre novembre et décembre, les phases de poules de la coupe aux grandes oreilles, ainsi que de la Ligue Europa, et de Ligue Europa Conférence en seront impactées. Les six rencontres de phase de groupe se joueront du 6 septembre au 3 novembre, avec une ou deux semaines entre chaque journée selon RMC Sport.

⭐️ Champions League | 2022/23 ⭐️



🗓️ Matchdays 🗓️

Après les phases de groupe, les dates des rencontres redeviendront normales, avec les huitièmes en février et en mars, les quarts en avril et les demies en mai. Les finales quant à elles seront jouées un peu plus tard que d’habitude notamment le 10 juin à Istanbul pour la C1, le 31 mai à Budapest pour la C3, le 7 juin à Prague pour la C4.

– Troisième tour de qualification: 2-3 août / 9 août

– Barrages: 16-17 août / 23-24 août

– Phase de groupes: 6-7 septembre / 13-14 septembre / 4-5 octobre / 11-12 octobre / 25-26 octobre / 1-2 novembre

– Huitièmes de finale: 14-15 et 21-22 février / 7-8 et 14-15 mars

– Quarts de finale: 11-12 avril / 18-19 avril

– Demi-finales: 9-10 mai / 16-17 mai

– Finale: 10 juin

– Tirage troisième tour de qualification: 18 juillet

– Tirage barrages: 2 août

– Tirage des groupes: 25 août

– Tirage huitièmes de finale: 7 novembre

– Tirage tableau final: 17 mars