Ligue des champions: Kylian Mbappé insulté par des supporters du Real Madrid

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG continue de susciter la colère des supporters madrilènes qui ont copieusement insulté l’attaquant français ce samedi, à quelques heures de la finale Real-Liverpool en Ligue des champions.

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe. Kylian Mbappé va poursuivre les prochaines années avec le PSG. L’attaquant français, longtemps courtisé par le Real Madrid, a finalement prolongé son bail avec le club français. Un choix très mal accueilli en Espagne, et plus particulièrement par les supporters du Real Madrid, où le Bondynois était attendu de pied ferme. Et la colère des merengues déjà très visible sur les réseaux sociaux, s’est une nouvelle fois manifesté ce samedi à Paris, ville hôte de la finale de la Ligue des champions.

Selon les informations de RMC Sport, des dizaines de supporters du Real Madrid, installés dans la fan zone de Saint-Dénis, ont proféré des chants anti-Mbappé et des insultes contre le Français (Mbappé, hijo de pu**). Un fan madrilène a même été photographié avec le maillot merengue floqué Mbappé et d’un doigt d’honneur en dessous.

Mbappé, presente en las horas previas a la #uclfinal en Paris



Le vestiaire madrilène également remonté contre Kylian Mbappé

Interrogé par la chaîne ABC sur cette prolongation du Bondynois, Dani Carvala y est aussi allé de son critique. Le latéral droit madrilène estime que le joueur de 23 ans ne peut que rester au PSG, vu toute la pression qu’on lui a mis pour le faire rempiler. Cependant, il a tenu à mettre en garde l’ancien monégasque: le Real Madrid n’est pas un club à trop longtemps attendre un joueur qu’il convoite.

«Le garçon a subi beaucoup de pression de Paris, des cheikhs, du PSG lui-même et les fans l’aiment beaucoup. Maintenant, si je suis honnête, quand le Real Madrid vous veut, il est très difficile de dire non et il y a des trains qui ne passent qu’une fois. Tu dois te mettre à sa place. Il est Français et vient de Paris. Il joue pour le PSG, il est le meilleur joueur de son pays et il doit être très difficile de sortir de cette zone de confort. Mais j’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une fois et Madrid est au-dessus de tous les joueurs.» Kylian Mbappé est donc prévenu!