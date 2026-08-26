Ligue des champions: Bodø/Glimt, Sabah et LASK valident leur billet

Trois nouvelles équipes ont décroché mardi leur qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Bodø/Glimt, Sabah et LASK ont franchi avec succès le dernier obstacle et complètent ainsi le tableau de la prestigieuse compétition européenne.

La phase de groupes de la Ligue des champions se précise. Trois formations ont officiellement assuré leur présence dans la compétition à l’issue des rencontres disputées mardi. Le club norvégien de Bodø/Glimt sera de nouveau au rendez-vous. Après avoir participé à la précédente édition, il enchaîne avec une deuxième qualification consécutive pour la plus prestigieuse compétition européenne des clubs.

Les Norvégiens seront accompagnés de deux nouveaux venus à ce stade de la compétition. Sabah, représentant l’Azerbaïdjan, s’offre ainsi une première apparition en phase de groupes de la Ligue des champions. Même satisfaction pour LASK, qui portera les couleurs de l’Autriche. Ces trois qualifications viennent compléter progressivement le plateau de l’édition 2026-2027, alors que les derniers barrages livrent leurs verdicts.

Pour Bodø/Glimt, l’objectif sera désormais de confirmer sa progression au plus haut niveau européen. Sabah et LASK, de leur côté, s’apprêtent à découvrir un environnement particulièrement exigeant face aux grandes puissances du continent. La composition définitive de la phase de groupes sera connue à l’issue des derniers matches de qualification.