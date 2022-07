Ligue 2: la grosse promesse de Ange Josué Chibozo à Amiens SC

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Ange Josué Chibozo a réagi à sa signature à Amiens SC en Ligue 2 française. Et l’attaquant béninois a fait une grosse promesse à son nouveau club.

Auteur de 19 buts entre la ligue et la Youth League, avec la Juventus U19 lors de la saison 2021-2022, Ange Chibozo va poursuivre sa progression en France. L’attaquant béninois s’est engagé avec Amiens SC en Ligue 2. Le néo-Écureuil débarque chez les Amiénois en prêt d’une saison avec option d’achat. Selon la presse française, la Juve a touché un million d’euro dans ce deal en plus de 1% sur une future vente du joueur.

Un nouveau challenge qui réjouit le jeune buteur qui a fait une grosse promesse à sa »nouvelle famille ». En effet, dans un message posté lundi sur sa page Facebook, l’Écureuil béninois a assuré qu’il donnera le meilleur de lui-même à chaque qu’on sollicitera ses services. « L’histoire continue les routes changent mais le rêve reste toujours le même. Reconnaissant à Amiens pour cette belle opportunité qu’il m’offre, je donnerai le meilleur à chaque fois à chaque occasion ! », a écrit l’ancien joueur de la Juventus de Turin.

Un premier test ce mercredi?

Avec sa nouvelle formation, Ange Josué Chibozo a déjà repris les entraînements en vue de la saison 2022-2023 qui démarre dans trois semaines. Si l’Amiens SC s’est imposé contre Auxerre samedi pour le compte de son deuxième match de préparation, le club picard a cependant évolué sans le Béninois, encore en phase de réathlétisation.

Peut-être ce mercredi pour le gros test de Chibozo sous le maillot d’Amiens? « Je ne sais pas encore. On va voir les ressentis. On n’a aucune raison de brûler les étapes. Chibozo n’avait rien fait pendant les quinze derniers jours. Ils ont rejoint le groupe et on verra bien s’ils jouent mercredi ou non », a déclaré l’entraîneur amiénois Philippe Hinschberger.