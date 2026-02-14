Ligue 2 J23 : Le Mans battu à Montpellier, Reims tenu en échec à Grenoble

Les supporters de Reims et du Mans ont appris ce samedi que leurs équipes ne ramèneraient pas les trois points attendus. Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2, le Stade de Reims se déplaçait à Grenoble tandis que Le Mans se mesurait à Montpellier, tous deux au même créneau horaire. Si Reims a gratté un point en Isère, Le Mans est rentré avec les mains vides après un déplacement dans l’Hérault.

Grenoble Foot 38 – Stade de Reims : 0-0. L’ouverture du match a vu Grenoble tenter sa chance dès les premières minutes, Xantippe obligeant Jaouen à intervenir (9e), puis Diaby manquant de peu la cible (12e). Reims a ensuite accéléré : un centre d’Akieme aurait pu finir au fond via un malheureux dégagement de Bernadou (18e), puis John Patrick, après une combinaison avec Leoni, voit sa tentative passer au-dessus (28e). Peu après, Nakamura déclenche une frappe croisée qui contraint Diop à une belle parade (30e). Avant la pause, les offensives de Reims se multiplient, mais Diop repousse successivement Leoni (44e) et Gbane dans les arrêts de jeu (45e+3), laissant les deux équipes dos à dos à la mi-temps.

La seconde période reste tendue et équilibrée : Diaby manque de peu une ouverture au second poteau (55e), puis Akieme voit son coup de tête détourné par Diop sur corner (57e). Leoni inquiète à nouveau sans cadrer (63e, 66e) et Bojan ne parvient pas à mettre davantage de puissance dans une frappe dans la surface (68e). Entré au repos, Tia tente sa chance mais Diop capte (74e). Grenoble pense pouvoir surprendre sur une tentative de Maurin servie par Lallias, mais Jaouen veille (89e). Au terme de nombreuses occasions côté rémois, le match se solde par un partage des points et Reims grimpe provisoirement à la deuxième place au bénéfice de la différence de buts.

Montpellier HSC – Le Mans FC : 4-2. Montpellier se crée la première situation par Pays et Mendy (4e), mais c’est Le Mans qui frappe le premier : sur un coup franc, une sortie hasardeuse du gardien montpelliérain offre à Buades l’ouverture du score (0-1, 10e). Les Sarthois poussent encore sans réussir à conclure tandis que Calodat voit son tir sauvé sur la ligne (14e). Montpellier revient juste avant la pause grâce à un corner de Mbuku, Jullien profitant d’un duel avec Youhou pour égaliser (1-1, 45e).