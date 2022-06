Ligue 2-Dijon: Saturnin Allagbé et Mattéo Ahlinvi reprennent du service

En prélude à la saison 2022-2023 qui s’ouvre en août prochain, Dijon FC et ses internationaux béninois Saturnin Allagbé et Mattéo Ahlinvi ont repris mercredi le chemin du terrain. Le groupe a fait la connaissance du nouvel entraîneur Umar Daf.

Déjà la reprise pour Mattéo Ahlinvi et Saturnin Allagbé. Les internationaux béninois ont renoué mercredi le chemin des terrains avec leur club de Dijon FC. le groupe, après avoir fait connaissance avec Omar Daf et le nouveau staff technique, a effectué une première séance d’entraînement d’environ 1h30. Au programme de cette première séance : un échauffement sur plusieurs ateliers, un exercice de circulation du ballon, un autre de course à pied et de la musculation pour conclure.

« Pour parvenir à nos objectifs, ça passe par le travail. On sait que ce championnat de Ligue 2 est difficile, homogène, et à aborder avec beaucoup d’humilité. Beaucoup de clubs auront envie de terminer dans les deux premiers. En tous cas, nous allons tout donner pour atteindre nos objectifs. Le plus important, c’est de retrouver de la stabilité, une certaine solidité, de la confiance et un jeu dynamique. Nous allons avancer étape par étape », a confié l’entraîneur Omar Daf à la fin de la séance.

Échoué à monter en Ligue 1 au terme d’une saison 2021-2022 décevante, Dijon va tenter à nouveau d’accéder à l’élite du foot français. Une mission pour laquelle seront surtout attendus les béninois Allagbé et Ahlinvi. Les deux Écureuils n’ont vraiment pas convaincu lors du dernier exercice avec notamment le premier qui est passé de prêt en prêt. Premier rendez-vous le 30 Juillet prochain face au relégué l’AS Saint Étienne pour le compte de la première journée de la Ligue 2