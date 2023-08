Ligue 1: Lorient porte plainte pour Benjamin Mendy

-Publicité-

Le FC Lorient a engagé des poursuites pour diffamation suite à la diffusion d’affiches placées aux abords du stade Moustoir, ciblant Benjamin Mendy, leur récente acquisition.

« Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs, que la justice soit rendue, avait écrit le collectif en opposition au recrutement du champion du monde 2018 par les Merlus. Et que plus globalement le monde du foot et du sport fassent la lumière sur les faits et le ménage dans leurs rangs. Stop à l’impunité.« , avait revendiqué le « Collectif2Lorient », dans un communiqué obtenu par RMC Sport, après avoir réalisé des affiches dans la nuit de vendredi à samedi dernier pour dénoncer la venue de Benjamin Mendy à Lorient.

Des gestes et des propos qui n’ont visiblement pas plu au club lorientais, qui a décidé de porter plainte, rapporte RMC Sport ce mardi matin. Les collages en question ont tous été retirés autour du stade dès samedi après-midi, à la veille du match contre Nice (1-1). Mais le club compte aller au bout pour décourager ce genre d’actions. À noter que les slogans visaient également Wissam Ben Yedder et Achraf Akimi, tous deux mis en examen pour viol.

Pour rappel, Benjamin Mendy avait été accusé par sept femmes en Angleterre de viols, tentative de viol et d’agression sexuelle. Toutefois, il a été déclaré non coupable à l’issue de deux procès hautement médiatisés. Le dernier de ces procès s’est achevé le mois dernier.

