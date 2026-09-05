Ligue 1 : le RC Lens veut se relancer face à Lorient à Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens reçoit le FC Lorient ce samedi 5 septembre à 17h15 au stade Bollaert-Delelis, à l’occasion d’une nouvelle journée de Ligue 1. Battus 2-1 par Strasbourg le 29 août, les Sang et Or cherchent à se relancer devant leur public face à un adversaire qu’ils dominent largement depuis plusieurs saisons.

Sur les douze dernières confrontations en Ligue 1 entre les deux clubs, le RC Lens compte quatre victoires, sept matches nuls et une seule défaite, pour 23 buts marqués contre 13 encaissés. Les Lensois restent surtout sur trois succès consécutifs à domicile face aux Lorientais, dont un large 3-0 lors de la dernière opposition entre les deux équipes, le 2 novembre 2025.

Pour ce rendez-vous, l’entraîneur lensois retrouve Jonathan Gradit, de retour dans le groupe après une blessure sérieuse qui l’a tenu éloigné des terrains pendant neuf mois. Le défenseur Maik Nawrocki, lui, poursuit sa rééducation après une opération au genou et n’a pour l’instant franchi que la première étape de son retour à la compétition.

Lorient, de son côté, se déplace dans le Nord avec l’objectif de repartir avec au moins un point de ce déplacement à Bollaert-Delelis, où le club breton n’est plus reparti vainqueur depuis plusieurs saisons.

Une ambiance qui pèse dans la balance

Réputé pour son ambiance, le stade Bollaert-Delelis constitue un appui traditionnel pour les Sang et Or, en particulier face à des adversaires qu’ils ont l’habitude de dominer comme le FC Lorient.

Le coup d’envoi de cette rencontre comptant pour la Ligue 1 sera donné à 17h15 à Bollaert-Delelis, où le Racing Club de Lens tentera de décrocher un quatrième succès consécutif à domicile face au FC Lorient.