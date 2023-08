Ligue 1: le PSG accroché par Toulouse, Luis Enrique frustré

-Publicité-

Ce samedi soir, le PSG s’est déplacé sur la pelouse de Toulouse, pour le compte de la deuxième journée du championnat de France. Les Parisiens n’ont pu mieux faire qu’un match nul frustrant (1-1).

Après son match nul (0-0) contre Lorient le week-end dernier, le Paris Saint-Germain était de retour sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi soir. Pour le compte de la deuxième journée du championnat, les Parisiens se sont rendus sur la pelouse de Toulouse, un match a leur portée sur le papier. Pour l’occasion, Luis Enrique a décidé de laisser sur le banc Kylian Mbappé, de retour dans le groupe, et Ousmane Dembélé, récemment arrivé.

Logiquement le PSG mettait le pied sur le ballon dès le début de match, sans pour autant se montrer réellement dangereux. Au retour des vestiaires, les Parisiens passaient la seconde vitesse et Enrique lançait enfin Dembélé et Mbappé. Le natif de Bondy ouvrait d’ailleurs le score pour les siens sur un penalty qu’il a lui-même obtenu (1-0, 62e). On pensait alors que le club de la capitale française allait dérouler, mais ce n’était pas le cas. Toulouse va même revenir dans la partie en fin de match.

L’international marocain Aboukhlal, victime d’une faute de son compatriote Hakimi, transformait le deuxième penalty de la rencontre en prenant à contre-pied Donnarumma d’un tir à ras de terre à 11 mètres (1-1, 86e). Score final:1-1. Un résultat très frustrant pour l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui pense que ses poulains auraient dû remporter le match.

Le technicien espagnol qui court toujours après sa première victoire avec le club parisien, a expliqué les choses qui ont manqué à ses joueurs sur cette rencontre.

«c’est un match que l’on doit gagner. Nous avons fait une première mi-temps de qualité. En seconde période, on a perdu le contrôle. On a commencé à être moins bien en transition. Puis concéder ce penalty est une honte. (…) L’objectif n’est pas d’aller d’un but à l’autre. Je n’ai pas créé cette équipe pour ça. Des trois occasions que nous avions pour mettre le 2-0, nous n’avons pas eu de chance. Je ne suis pas inquiet, c’est le début de saison.

L’équipe est encore loin de ce que je veux proposer, et surtout offensivement. En deuxième période, on a perdu des ballons et laisser des détails en route. On ne peut pas faire ça s’il l’on veut être compétitif. Pourquoi Mbappé et Dembélé ont été laissés sur le banc en première période ? Je suis le coach, c’est moi qui décide de qui j’aligne.», a-t-il déclaré, rapporté par Footmercato.

