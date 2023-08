Ligue 1: le PSG accroché par Lorient, Enrique « heureux et frustré »

Privé de Kylian Mbappé, écarté du groupe, le PSG n’a pas pu venir à bout de Lorient, ce samedi soir, dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge.

Le Paris Saint-Germain ne démarre pas la défense de son titre en Ligue 1 de la meilleure des manières. Opposés à Lorient, ce samedi soir, pour la première journée de la nouvelle saison au Parc des Princes, les protégés de Luis Enrique sont tombés sur un mur. Ils n’auront jamais réussi à trouver la faille face à une solide défense Lorientaise. La rencontre a pris fin sur un score de 0-0.

Aligné en attaque, la nouvelle recrue parisienne Gonzalo Ramos s’est procuré quelques occasions sans trouver la faille. La plus grosse occasion du premier acte était tout de même pour Lorient. Laurent Abergel trouvait le poteau de Gianluigi Donnarumma, sur une frappe. Au retour des vestiaires, le PSG multipliait les passes et les occasions sans concrétiser. La rencontre prenait fin sur ce score nul et vierge.

« Je suis à la fois heureux et frustré »

Après la rencontre, l’entraîneur du PSG, qui effectuait ses débuts officiels sur le banc parisien, est revenu sur la performance de son équipe au micro de la télévision du club.

« Je suis à la fois heureux et frustré. Un peu comme les supporters je pense. Heureux car nous avons su poser notre jeu. Nous avons mis la pression sur l’adversaire dans son propre camp. Notre match d’un point de vue défensif est un 10 sur 10. Au niveau offensif, bien sûr il y a eu la possession de balle, mais nous avions trop souvent des joueurs offensifs au milieu de leur bloc défensif sans créer de danger. À ce niveau là, j’ai préféré la deuxième mi-temps. ça reste difficile de jouer et de marquer contre une équipe qui ne pense qu’à défendre. », a-t-il déclaré.

Également interrogé sur l’absence de Kylian Mbappé, Enrique a préféré botté en touche. «Mon travail est d’améliorer les joueurs individuellement. Ce qui peuvent jouer», explique-t-il. Pour leur prochaine sortie, les parisiens se déplaceront sur la pelouse de Toulouse, samedi prochain, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Le champion de France devra tout donner pour décrocher la victoire, pour ne pas laisser place aux doutes en ce début de saison.

